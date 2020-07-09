韓國歐巴靠邊站！　越南天菜洗腦新歌席捲全球

▲有越南小天王之稱的天菜歌手山松（Son Tung M-TP）於週日（7/5）推出新歌"Co Chac Yeu La Day"，刷新各大音樂榜單紀錄。（圖／翻攝自instagram）

韓流偶像稱霸亞洲樂壇多年，擄獲不少少女的心，不過，越南流行音樂近年也正悄悄崛起，有越南小天王之稱的天菜歌手山松（Son Tung M-TP）於週日（5日）推出新歌"Co Chac Yeu La Day"（這不是愛嗎？），刷新各大音樂榜單紀錄，在短短三小時內就突破千萬點閱，打破韓國女團BLACKPINK的紀錄。

▲外型俊俏的山松2014年初以一首《Em Của Ngày Hôm Qua》（昨日的你）竄紅，靠著精緻臉蛋與洗腦的曲風迅速累積人氣。（圖／翻攝自instagram）

外型俊俏的山松2014年初以一首《Em Của Ngày Hôm Qua》（昨日的你）竄紅，靠著精緻臉蛋與洗腦的曲風迅速累積人氣，之後推出的多首單曲屢屢打破Youtube紀錄。去年，他與美國饒舌歌手Snoop Dogg合作的單曲“Hãy Trao Cho Anh”就創下驚人紀錄，更讓他的名號打響國際，吸收一票海外粉絲。這次帶來的新歌"Co Chac Yeu La Day"以R&B混合嘻哈樂風，上傳三小時內點閱就突破千萬大關，打破BLACKPINK花三小時17分鐘的紀錄，並在越南、南韓、美國等地成為發燒影片，更成為Youtube「首發最成功影片」排行第四，截至今（7/8）已累計3千萬觀看次數。山松預計在年底推出新專輯 "Chung Ta" ，屆時大概會再刷新更多榜單紀錄，粉絲們可以好好期待一下。