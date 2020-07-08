美國確定退出WHO！特使「喊話內容」曝光：台灣又被提到

美國總統川普在7日發表公開聲明，美國將退出世界衛生組織（WHO），從明年7月6日起開始失效。對此，WHO特使納巴羅（David Nabarro）也接受媒體專訪，喊話內容再度提到台灣。
WHO新冠病毒疾病特使納巴羅8日接受BBC節目專訪，針對美國退出WHO的決定，他認為「世界正面臨著巨大的公衛危機，所有領導人和國家都必須共同努力應對。不幸的是，WHO預算中最重要的國家竟決定退出，我也為美國人民感到難過，我相信他們都希望成為全球抗疫行動的一分子，並疑惑為何會發生此事（退出）。過去半年情況一直很糟糕，我也擔心接下來半年情況還會變得更糟」。
然而被問及「中國與台灣為了台灣加入WHO議題而關係緊張，是否影響到川普做出退出WHO的決定」時，納巴羅則澄清，「有關台灣或任何國家是否能成為WHO成員國的決定，與WHO及員工無關，一切只與WHO決策者有關，也就是世界各國。他們每年決定台灣或其他成員是否加入，每個人都要知道這一點」。
納巴羅最後還說，「WHO與台灣人民及台灣機構之間的溝通，絕對沒有因此受到影響，雙方有定期通訊」。（編輯：潘毅）
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