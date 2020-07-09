8國提名WTO秘書長改選　候選人傳希望台灣支持

▲川普政府正式通知 UN 將在明天退出 WHO 。（圖／翻攝自《外交政策》）

世界貿易組織（ WTO ）秘書長阿茲維多（ Roberto Azevêdo ）於 5 月宣布，將在 8 月 31 日卸任。秘書長改選提名今日（ 09 日）截止，新的 WTO 負責人未來將面對、協助調解逐漸興起的貿易保護主義，以及新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情加劇的貿易緊張局勢，尤其是中美之間的貿易關係。據世界貿易組織官網，共 8 名來自不同成員國的候選人被提名：墨西哥政府高級貿易官員庫里（ Jesus Seade Kuri）埃及前貿易談判代表、前世貿組織官員馬杜赫（ Hamid Mamdouh）奈及利亞全球疫苗聯盟 Gavi 董事會主席伊衛拉（ Ngozi Okonjo-Iweala ）摩爾多瓦前外交部長烏里亞諾夫斯契（ Tudor Ulianovschi ）韓國貿易部長俞明希（ Yoo Myung-hee ／유명희）肯亞運動文化部長阿米娜．穆罕默德（ Amina Mohamed ）沙烏地啊拉伯皇家法院諮詢部長圖瓦吉里（ Mohammad Al-Tuwaijri ）英國國會議員、前國貿大臣福斯（ Liam Fox ）《日經亞洲評論》分析，中美貿易角力仍籠罩著此次世界貿易組織秘書長提名。川普批評，世貿組織對中國的態度過軟，仲裁功能幾乎停擺，新型冠狀病毒只是讓原本行動不便的它完全癱瘓。因為疫情全球帽已暴跌，但醫療物資卻出現新的貿易壁壘，然而世貿組織卻對限制醫療物資出口保持低調。而美國總統大選將至，加上中美因為香港、南海等議題緊張局勢升溫，世貿組織需要一個具有力量的領導人來維持兩大經濟體間的平衡。而由於秘書長阿茲維多提早卸任，要在 8 月底前讓 164 名會員國（包括台灣）達成共識可能是一大挑戰。世貿組織表示，將向會員國通知所有候選人名單，並於15 日起開始的總理事會特別會議上，候選人將能表達理念並接受提問。據悉，已有候選人陣營與台灣方面聯繫，盼獲支持。川普政府昨日（ 8 ）證實已向聯合國秘書長古特雷斯（ António Guterres ）發出將於明年（ 2021 ） 7 月 6 日前退出世界衛生組織（ WHO ）的通知。美國不斷強調中國在聯合國內的勢力擴張，世衛組織因 COVID-19 被指責偏袒中國、隱匿疫情 。國務卿蓬佩奧批評世衛是「最無能的組織」，處理 COVID-19 疫情不力，先前對抗 SARS 及伊波拉疫情的也「表現不佳」，美國沒有理由繼續支持世衛。民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）稱，自己上任第一天就是「回鍋」世衛；總統大選、國會兩院表決都是變數，但可見的是美國政府透過正式通知表態，聯合國組織若無法發揮其功能，美國也不排除離開。世衛組織特使納巴羅（ David Nabarro）表示，川普決定退出 WHO 的決定令人遺憾，但組織忽視年初台灣警告信的指控是錯誤的，台灣是否能加入世衛是交由會員國投票決定。納巴羅並沒有正面回應中國與台灣的關係是否因此緊張。