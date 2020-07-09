美國穆斯林排隊買咖啡　到手後驚見杯上寫「ISIS」氣炸

種族歧視在美國不是新鮮事，對特定宗教人士的攻擊亦是層出不窮，但當事件發生在自己身上時，難免還是覺得辛酸與不平。美國明尼蘇達州 1 名穆斯林女性，近日在知名咖啡店排隊買飲料時，赫然發現自己的杯子上竟被寫了象徵恐怖組織伊斯蘭國的「 ISIS 」字眼，讓她當場氣炸。
綜合美國媒體報導，美國明州 1 名 19 歲的女穆斯林艾莎（ Aishah ）上週三到百貨公司內的星巴克買咖啡，當她取過杯子時，卻發現上面竟寫著「 ISIS 」，讓她感到被歧視和羞辱，可當她向店員表達不滿時，店員卻說是自己沒聽清楚而不小心寫錯，連店經理也出面替店員護航，說寫錯字的事很常見，希望艾莎不要放在心上，並送了她一杯免費咖啡及價值 25 美元的禮卷。
雖然得到店家的「賠償」，但艾莎怒氣未消，聲稱當時店員即使有疑惑，卻也沒問她正確的名字應該怎麼拼，事後並缺乏誠心的道歉；當地穆斯林協會要求星巴克開除該名店經理和店員，並完善員工訓練。
艾莎向《 CNN 》表示，杯子上出現的那個字眼破壞了全球穆斯林的聲譽，不敢相信在當今這個時代，這種事還能被視為可接受的：「當她問我的名字時，我慢慢地重複了許多次。她絕對不可能是聽到 ISIS 這個字，而艾莎也不是什麼罕見的名字，我明明就重複了很多次。」
該間星巴克所處的「 Target 」連鎖百貨事後也以電郵回覆稱，嚴格禁止以任何形式進行歧視和騷擾，對於艾莎的經歷感到非常抱歉，已經下令徹查此事並進行額外培訓，以確保這種情況不會再發生。到底是有心還是無意，雙方各說各話，真相如何，恐怕只有當事人自己心裡清楚。