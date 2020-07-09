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美國飛機闖「委內瑞拉領空」遭擊落　俄媒：疑似運毒

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-07-09 11:50:13
▲一架美國飛機因進入委內瑞拉領空遭到擊落。（圖／翻攝自俄羅斯衛星通訊社）
據俄羅斯《衛星通訊社》9 日上午報導，「玻利瓦爾國家武裝部隊戰略指揮」（ CEOFANB ）當地時間週三（ 8 ）稱擊落了侵犯了委內瑞拉領空、標有美國軍機編號的飛行器。

聯合防空司令部（ United Aerospace Defense Command ）的官方推特帳號（未有推特證實的「藍勾」）發文稱，CEOFANB 報告指， 8 日晚間偵測到一架美國飛機進入委內瑞拉領空，因此根據協議將軍用機擊落。推特照片可見著火的飛機機尾標誌「 N339AV 」。

▲（圖／翻攝自推特）
▲聯合防空司令部（ United Aerospace Defense Command ）。（圖／翻攝自推特）
 

據即時航班狀況網路服務商 Flightradar ，這架標示「 N339AV 」的Hawker 800 飛機屬於美國航空公司「 KMWFLIGHT 」所有，機型為一架 17 座位的小雙引擎噴氣式中型公務機，前一日飛機的軌跡在墨西哥，從中部托路卡市（ Toluca ）飛至加勒比海的科蘇梅爾島（ Cozumel island ）。

《衛星通訊社》指，官方尚未公佈具體事發地點、飛機內人員與貨物的細節，但很可能是非法毒品走私。2013 年委內瑞拉總統馬杜羅（ Nicolas Maduro ）簽署協議，禁止任何黑手黨飛機攜帶毒品飛越該國領空，上個月委內瑞拉以攜帶毒品的罪名，擊落了一架飛機。

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