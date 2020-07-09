香港國安公署設立揭牌　茶餐廳、養老院同時爆群聚感染

《港區國安法》（港版國安法）在香港實施後，北京中央駐港「第四機構」國安公署以目前暫時停業的銅鑼灣維景酒店為臨時基地，酒店外牆放上中國國徽，並掛牌「中華人民共和國中央人民政府香港特別行政區維護國家安全公署」，昨日（ 8 ）舉行開幕儀式，特首林鄭月娥、前特首梁振英等人皆出席。
在國安公署揭牌的同時，香港新型冠狀病毒（ COVID-19 ）確診案例連兩日（ 7、8 日）增加 14、24 例，香港地區累計共 1324 例。據香港電台（ RTHK ）上午 9 點消息，今日（ 9 ）香港新增至少 10 例，由於確診例包括港泰養老中心的院友、計程車司機、涉及茶餐廳群聚者，感染恐進一步擴散。
據香港衛生防護中心，8 日新增的 24 例有 19 例為本土感染。彬記粥麵員工共 2 人確診，3 名曾至彬記用餐的顧客確診，其中一人是計程車司機，其妻子、父親、朋友（新發茶餐廳員工）相繼確診。疫調追蹤，港鐵西九龍站 9 名員工曾到餐廳用餐，已暫停工作、接受篩檢。
香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，個案有些感染源不明，且來自不同地區、職業，反映社區存在廣泛的感染源，政府應盡快收緊政策防止疫情二次爆發。
由於時機敏感，有陰謀論指，中央可能利用疫情繼續封關，阻礙香港人離開或使外國政府不敢接收港人。網路論壇連登有討論稱，疫情可能會影響航班，讓香港民眾離開的機會變少；若香港再次爆發疫情，封關了就走不了；也有人指國安法通過，內地武警到了香港。但目前這些論點都還未被證實。
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