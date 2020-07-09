「賭王」何鴻燊留千億遺產　百億基金供17子女「零用錢」

▲何鴻燊生前已為 4 房、 17 名子女們安排好財產分配。（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲何鴻燊靈堂。（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲昭遠墓園，何鴻燊父母的墓旁有一塊空地，外界推測何鴻燊可能將葬於此。（圖／翻攝自《香港 01 》）

港澳「賭王」何鴻燊 5 月 26 日於香港養和醫院逝世，享年 98 歲。何家成員包下整間香港兵儀館，自 8 日起一連 3 日為何鴻燊治喪，並於今日（ 9 日）架設靈堂公祭預計明日大殮出殯，改日擇良辰吉日安葬。香港媒體引述消息指，何家已有共識，集體共同處理何鴻燊的後事，而何鴻燊生前號稱超過 5 千億的資產如何分配也備受矚目。何鴻燊娶了 4 房妻子，育有 17 名子女（ 11 女 4 子）。雖然澳博控股、新濠國際、信德集團等多家上市企業，總資產最高達 699 億美金（ 5 千億人民幣、2 萬 569 億台幣），但何鴻燊生前已為 4 房、子女們安排好財產，外界保守估計，約有 25 至 31 億美元（約 240 億港元、911 億台幣）的財產要分配。但上個月月初，長房的四女兒何超雄（ 6 月 5 日）向香港高的法院存入「知會備忘」（ caveat ）申請勿在沒有通知其代表律師行的情況下，將何鴻燊遺產的授予書蓋章。何超雄此舉，可阻止遺屬申領遺產，恐掀起豪門爭產戰爭。據香港媒體引述消息，何鴻燊長房、二、三及四房於 2011 年「分燊家」事件後，各房已獲得、分配大部分資產，並根據何鴻燊意願，設立金額高達數百億港元的家族基金，受益人為四房每位子女，用來支付子女們的生活費、教育費。每房都有代表持有投票權，每位子女每月可以從基金支取 6 位數字（港元）的零用錢，至何鴻燊第三代都可受惠。何鴻燊的治喪委員由香港前特首董建華擔任榮譽主任，前特首梁振英、澳門前特首何厚鏵擔任榮譽副主任，港澳特首林鄭月娥、賀一誠，港澳中聯辦主任駱惠寧、傅自應，澳門前行政長官崔世安擔任主任。各委員來為政商名人，今日早上，香港市民、教育界、政商界人士及香港媒體陸續前往靈堂致意。《香港 01 》引述消息，何家御用風水師蔡伯勵後人指，今年沒有吉日下葬，所以大殮後何鴻燊的遺體將會放在香港殯儀館，之後送到東華義莊，至明年擇吉日下葬於家族位於摩星嶺的昭遠墓園。