菲律賓選美皇后反對反恐法　民間反對聲浪大反恐法一次看

菲律賓國會不久前通過反恐法，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於3日批准新法，新法將賦予安全部隊擴大手法追捕恐怖份子，但民間不少組織，諸如大企業、穆斯林組織領導、大學、律師公會、學生和修女都持反對意見，現在連菲律賓選美皇后都跳出來公開反對。
由於反恐法授予政府部隊更大的權力，且允許由總統內閣成員組成的特別委員會下令，得以在沒取得法庭逮捕令的狀況下逮捕任何被他們認定的恐怖份子，且在當局未指控任何罪名的情況下居留可疑份子最多24天，還廢除對遭到錯誤扣留者的賠償條款，十分干涉人權。
曾贏得第67屆全球選美小姐（Miss Universe）的卡特麗安娜·格雷（Catriona Gray）近期在社群平台上公開反對反恐法，並且直指該法侵害人權。
而菲律賓多位教授、國會成員和律師都分別向最高法院提出請願案，盼能在7月中旬生效前凍結，因為該法明顯違憲且規避司法審查。反對者紛紛主張，在民主社會中，公民自由和人權不能被變成維持治安的犧牲品。
同時不少批評者指該法對恐怖主義定義極為寬鬆，有可能會讓杜特蒂有更多的權力排除異己聲浪。不過菲國政府同時堅持認為，新法有足夠防護措施避免濫用。
而該反對運動仍然在進行中，在推特上以#JunkTerrorBill廣為宣傳，不少人紛紛希望能凍結該法令。
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