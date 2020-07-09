辣媽外出爽玩8天！害3歲女兒在家餓死　警曝「殘忍惡行」

▲梯沙希把３歲女兒遺棄在家，導致她餓死。（圖／翻攝電視截圖）

▲林智群律師用台灣的法律觀解釋。（圖／翻攝臉書）

可惡至極！日前日本東京一位 24 歲年輕辣媽，相約男友一同出遊到鹿兒島 8 天，卻直接將 3 歲的女兒棄置在家中不聞不問，當她回家後，更為了掩蓋自己的過失，還企圖湮滅證據，警方也將她的「殘忍舉動」全數公開。綜合日本媒體報導，今年 24 歲的梯沙希，3 年前與女兒生父離婚，目前在餐廳上班，與女兒一同居住。但她在 6 月時，與現任男友相約前往鹿兒島，展開長達 8天 的旅行約會，卻完全沒考慮到僅三歲的女兒並無自行打理生活的能力，也沒有準備充足的飲水食物在家中。當梯沙希 6 月 13 日爽玩回家後，才發現女兒已氣絕多時。不過梯沙希惡行不只如此，她先是將女兒遺體上的尿布換新，隨後將女兒送入醫院謊稱「女兒已經生病好幾天，一直沒有食慾」，甚至一度試圖輕生，最後被送醫救回。但這些滅證舉動全被調查人員一秒識破，他們解剖發現 3 歲女童遺體發現「胃裡完全淨空，應該是飢餓及嚴重脫水致死」，此外雖然女童身上無明顯外傷，但尿布疹情形嚴重，證明梯沙希沒有定是替她更換尿布。這些證據擺出後，梯沙希最後才也在偵訊時坦承，「我沒想到她（女兒）會死，以為不會有問題」。雖然事件發生在日本，但鑰匙兒童(意旨常一個人回家或在家、缺少家長監督的兒童)問題的嚴重性也值得我們關注，身為人父的林智群律師看到這起事件也氣憤地說，「完全沒辦法想像小孩子一個人在家裡孤伶伶的等待，等一個不會出現的人，然後慢慢死去的樣子」。林智群也用台灣法律來解釋這起事件，「這個案子是典型案例， 3 歲小孩就是『無自救能力之人』，放他一個人在家長達8天，一定構成遺棄罪的！你問說這個是否構成殺人罪？答案是肯定的，放小孩在家裡 8 天，根本無法期待小孩能夠活下去，這種殺法，比用刀更殘忍」。（編輯：潘毅）