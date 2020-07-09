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快訊／首爾市長朴元淳驚傳失蹤　手機關機疑似留遺言

國際中心詹凌瑀/綜合報導-2020-07-09 17:37:03
▲首爾市長朴元淳（右）驚傳失蹤。（圖／美聯社／達志影像）
據韓國媒體《韓國經濟新聞》報導，首爾市長朴元淳驚傳失蹤，女兒已向警方報案，目前首爾警方已展開大規模搜索行動。

朴元淳的女兒在當地時間今（9）日下午5點17分左右報案，表示朴元淳幾小時前留下類似遺言的訊息後，就不見人影，而且手機也呈現關機狀態。警方透過手機定位已追蹤到朴元淳人在城北洞附近，除兩個中隊的人力外，另外也派出無人機與警犬到附近搜尋。

 

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