山東緊急召回37萬不合格口罩！當地人因「1現象」全怒了

新冠肺炎疫情讓口罩成為生活必需品，因此各家廠商也加緊腳步趕工出貨，但在中國大陸山東的多間企業，就因為趕著生產，導致出現37萬口罩檢驗不合格。山東省市場監管局要求這些企業，緊急召回這些口罩，此事登上微博熱搜，不少山東人也因為「一現象」怒了。
綜合陸媒體報導，山東省市場監管局在7日、8日發出多條「缺陷消費品」召回公告，內容都是一次性口罩品質不合格，包括口罩原料的熔噴布過濾效果未達標、防護效果不符合標準等，召回35家山東企業生產的總共37萬片口罩。
部分名單內企業指出，因為過去疫情嚴峻，他們加緊趕工，但因為當時稱生產原料的品質不佳，導致防護效果不合格，公司已經將這些瑕疵品召回，但仍有些口罩外流市面。不過目前生產的口罩的過濾效果也都已經符合標準。
陸媒《天眼查》卻又踢爆，此次生產出不合格口罩的35間山東企業，其中約1/4的企業是今年2、3月份成立的，還有的公司之前就有多條行政處分。
這次山東不合格口罩召回事件登上熱搜，但卻也讓不少山東人認為「自己的家鄉被針對」，留言痛批「媒體這幾天一直針對山東」、「山東被全國黑」、「我們山東至少敢承認錯誤，加以補救」、「至少有爆出來的勇氣」、「南方的一個城市一個縣出事，連個省都不帶，直接哪個哪個縣，山東某個地方出個事，直接帶上省份」。（編輯：潘毅）
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