警展開夜間搜索首爾市長朴元淳　SBS曝：疑捲MeToo性騷擾

韓國首爾市長朴元淳（ 박원순 ）今日（ 9 日）下午 5 點多被通報失蹤。朴元淳的女兒向警方表示，父親在失去聯絡前 4、5 個小時前在家中留下疑似遺言的話，之後就將手機關機。首爾警方在朴元淳最後的手機定位地點：首爾北洞，附近出動無人機和警犬尋找，考慮派出直升機協助。
對於網路上出現朴元淳市長已死的消息，韓國警方澄清與事實不符，當地時間 8 點 40 分左右，根據《韓聯社》報導，警方仍在首爾城北區城北洞的吉祥寺、臥龍公園附近進行搜索。
首爾市上午宣布市長因「不可避免的原因」取消了全天的行程，後解釋是因為市長身體不舒服。韓國媒體注意到，朴元淳市長最後在 Facebook 的發文是有關城市建設：目標建造一個可永續發展的城市，讓人類、自然並存；據稱最後目擊到市長時，他穿著黑色衣物、佩戴黑色帽子。
近日韓國首爾住宅因大企業舉債購置地產，價格持續飆漲且有泡沫化的趨勢，政府為抑制房價近一步緊縮房貸規定，提高或本利得稅、提高公司持有房地產稅賦，政策範圍包括首都圈周遭。
據《 MBC 》、《朝鮮日報》報導，朴元淳的前秘書本人與委任律師，一起向警方提出申訴，指控市長性騷擾。《 SBS 》稱，性騷擾投訴昨日（ 8 日）向首爾市政府提出，投訴人稱自己從 2017 年以來，長期遭受市長的騷擾、肢體接觸，還多次被要求用手機發送個人照片，並將兩人的對話紀錄作為證據。考慮到案件的嚴重性，鐘路區警察緊急回報國家警察局局長。經過媒體報導後「朴元淳 미투（MeToo ）」取代「朴元淳 失蹤」登上韓國網路搜尋引擎 Naver 第二名熱門標籤，第一名則是「朴元淳」。