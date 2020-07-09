哈薩克驚爆「不明原因肺炎」！官方曝單日死亡人數

2019年底突然出現的新冠病毒，強大傳染力造成全球大流行，截至今（ 9 ）日全球已有1182萬2800人確診，54萬4千人死亡，也再度讓人類深刻了解傳染病的威脅性。沒想到近期位於中亞的哈薩克，也爆發出不明肺炎疫情，且去年就有人因此死亡。
綜合陸媒報導，中國大陸駐哈薩克大使館 9 日通報，6月中旬以來哈薩克阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市等三個地區的肺炎發病率較同期顯著升高。截至目前已有近500人受感染，30多人病危，還包含中國公民。對此，中國駐哈薩克大使館也發出公告，提醒旅居當地的中國人注意。
哈薩克媒體《Top Press》報導，光2020上半年，哈薩克的不明肺炎共導致1772人死亡，而6月份更是高達628人死亡。哈薩克首席衛生專家艾贊（Aizhan Yesmagambetova）7月3日時也在記者會指出，「在過去的一天裡，哈薩克有10名患者死於新冠病毒，20名患者死於不明肺炎」，另外他也補充 2019 年上半年的死亡人數為1780人，死亡率沒有太大變化。
哈薩克當地衛生單位多次針對病毒進行研究，目前仍無法釐清不明肺炎的感染資訊。在中國大使館公開資訊後，吸引外界高度關注，「哈薩克不明肺炎」一詞也登上微博熱搜榜。（編輯：潘毅）
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