韓國警方證實　尋獲首爾市長朴元淳遺體

韓國媒體今（9）日報道，首爾市長朴元淳失蹤，韓國警方已在晚間於首爾城北區臥龍公園附近尋獲朴元淳遺體，證實他已經死亡。韓國警方出動大批警員、無人機及警犬，根據朴元淳手機最後發出的訊號，在城北區一座小山一帶尋找他的蹤影。首爾市政府表示，朴元淳今天以身體不適為由沒有上班，並且取消所有行程。

▲首爾市長朴元淳的遺體在首爾市城北區臥龍公園附近被找到。（圖／翻攝自央視新聞）

《韓聯社》報導指出，朴元淳的女兒於當地時間下午 5 點 17 分報警，強調父親在 4 到 5 小時前留下疑似遺言就離家不見蹤影，他的手機也已關機。據了解，朴元淳最後出現時間是早上 10 點 44 分左右，他頭戴黑色帽子，帶著一個黑色包包，離開位於鐘路區的住處。

▲首爾警方派出大批警力搜尋朴元淳。（圖／美聯社／達志影像）

至於朴元淳失蹤的原因，外界猜測，可能和他近來涉入性侵醜聞有關，一名朴元淳的前秘書昨天向警方報案，稱自己從 2017 年起遭他性侵，但警方並未證實此項傳聞。

▲朴元淳近來涉入性侵醜聞。（圖／美聯社／達志影像）

現年 64 歲的朴元淳原是人權律師，