首爾市長捲性騷醜聞身亡　韓媒：不排除因其死亡結案

南韓首爾市長朴元淳昨天（ 9 日）下午驚傳失聯，在歷時 7 小時的搜索後，於當地時間 10 日凌晨尋獲遺體，確切死因有待調查，疑為輕生。外界推測，可能是因朴元淳近日捲入對前任秘書性騷擾的醜聞有關，但現在隨著他的死亡，相關指控或許也將結案。
綜合韓媒報導，朴元淳的前秘書在委任律師的陪同下，於日前向警方提出申訴，聲稱自己從 2017 年就長期遭受市長以肢體接觸等方式騷擾，並多次被要求用手機發送個人照片，還指出受害者不只自己 1 人，震撼南韓政界。
由於朴元淳是人權律師出身，也曾參與女權辯護行動、大力替二戰期間的慰安婦爭取及維護其權利，還曾公開呼籲南韓社會支持 MeToo 運動（譴責性暴力或性騷擾等行為）；此次深陷性騷醜聞，外界分析應對朴元淳造成莫大的壓力，遂於 9 日下午 5 點多留下類似遺書的言語後離家失蹤，再次被找到時已成冰冷遺體。
南韓《中央日報》指出，隨著朴元淳的死亡，前秘書的指控或許也將因為「無公訴權」而結案，因為根據南韓檢察事件事務規則第 69 條規定，被告人死亡時，案件將以「無公訴權」做不起訴處理。
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