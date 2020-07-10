傳日本擬鬆綁第2波入境名單　中韓台等10國入列

日本的新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情近期出現反彈，特別是東京的狀況仍在升溫，但出於經濟、旅遊觀光等多重考量，包含日本在內許多國家都考慮、實施逐步開放。根據日媒報導，在該國第 2 波擬開放入境的名單中，包含台灣在內共有 10 國入列。
據《日本經濟新聞》報導，日本近期著手規劃第 2 波開放商務入境的國家，台灣、中國、南韓等皆入列，預計在 7 月中便會開始磋商。
除了與日本往來密切的中、台、韓以外，第 2 波入境名單也包含新加坡、馬來西亞、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國和蒙古等，與日本經濟往來密切、疫情也已平緩的亞洲國家。
報導並分析，考量到日本機場的核酸檢測量能有限，擔心來自中國與南韓的入境者一下子太多會難以消化，不排除優先與台灣協商；有關消息待官方確認後，預計近日會由首相安倍晉三於政府對策本部公布。
截至發稿時間為止，日本的新冠肺炎累積確診病例為 20614 人，死亡人數為 982 人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。