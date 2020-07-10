川普揚言取消國際學生簽證　加州檢察長提告

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國加州檢察長將在今天提出訴訟，試圖阻止川普政府的移民規定，這項規定可能迫使成千上萬的國際學生，因為學校在疫情間採全線上教學而必須離開美國。加州州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）表示，新的規定可能迫使國際學生為了到校上課，將自己和其他人置於危險之中。美國移民暨海關執法局（ICE）6日表示，如果某些國際學生就讀學校的秋季課程仍完全採線上教學，將不會准許這些學生繼續保有美國的學生簽證。這讓學校毫無防備，手忙腳亂的審視他們的政策。哈佛大學（Harvard University）、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）8日對新規定提出訴訟，指控新規定似乎沒有考慮到學生和教職員的健康，導致全美大專校院陷入混亂。加州大學（University of California）體系內的學校也在8日表示，他們計劃對新政策提起訴訟。根據美國國務院和美國國際教育協會（Instituteof International Education）的報告，加州2019年有近16萬2000名國際學生。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090710