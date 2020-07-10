朴槿惠「閨蜜門」宣判出爐　被處20年徒刑

南韓前總統朴槿惠「閨蜜門」醜聞喧騰一時，令她賠上政治生涯與名聲，根據南韓媒體報導，南韓當地法院已對她做出重審宣判，獲刑 20 年。
根據《韓聯社》報導，首爾高等法院於當地時間 10 日下午，對朴槿惠親信干政案和國情院受賄案等事宣判，朴槿惠獲刑 20 年。在這之前，檢方要求將她判處 35 年的有期徒刑。
據了解，朴槿惠尚可就 10 日的判決結果上訴至最高法院，若放棄，就意味著三樁案件全部結案。
朴槿惠目前人在首爾拘留所服刑。
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