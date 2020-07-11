隨著疫情在全球延燒，不少業者抓住疫情商機，設計獨特面罩、口罩和護目鏡，讓平凡的醫療用品成為時尚配件之一。泰國珠寶商Beauty Gems於日前在泰國商場舉辦「秘密鑽石花園」走秀活動，並讓旗下鑽石口罩亮相，價格上看千萬，十分驚人。
由於泰國和大多數國家一樣，貧富差距十分巨大，1%上流階層掌握社會大部分的財富，商人窺見商機，推出8款鑲鑽口罩，例如翡翠鑽石口罩(The Secret Diamond Garden)，鑲上77克拉鑽石、50克拉翡翠和170克白金，要價2500萬泰銖（約台幣2250萬元）。
而鑲有42克拉鑽石和114克白金的ZANE鑽石口罩則要價1000萬泰銖（約台幣900萬元），價格同樣讓大眾望而生畏。至於DONOVAN口罩則鑲上花朵和蝴蝶，並利用珍珠與寶石點綴，口罩上有34克拉鑽石、7克拉藍寶石、65克拉粉紅寶石、15克拉紅寶石、147克白金。
由於口罩款式價格昂貴，不少網友紛紛表示「貧窮限制了我的想像」「太貴了……真的有人會買？」「無法想像誰會戴在路上……」等等。鑽石口罩展同時顯示出最新的奢侈品時尚單品，成疫情期間另類焦點。
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泰國「鑽石口罩」亮相 價格曝光眾驚
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