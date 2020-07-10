王毅稱中國沒侵略基因！陳柏惟「狂舉13例」反酸：都你的

▲陳柏惟回應王毅中國「不侵略」說。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

隨著中美關係日漸緊張，中國外交部長王毅昨（ 9 ） 日就針對美國由於新冠肺炎和強推港區國安法等事，指控中國對世界是個威脅的指控作出回應，王毅表示「5000年文明孕育的中國從來沒有侵略擴張的基因」，對此，台灣基進立委陳柏惟則在臉書大酸「敢講這種話只有一個可能，王先生認為整個地球都是中國」。昨（ 9 ） 日中國外交部長王毅在「中美智庫媒體視頻論壇」致詞時提到，中美兩國不該試著改造對方，中國也不會成為另一個美國，並強調「5000年文明孕育的中國從來沒有侵略的基因」，中國無意挑戰或取代美國的地位，而美國也不應該恣意「干涉中國內政」。對此，陳柏惟則列舉了中國最近的爭議事件，舉凡日本海域、台灣海峽、韓國薩德、菲國南海、印度邊境、圖博（西藏）流亡、香港維穩、維族清洗、歐洲一帶、非洲一路、加拿大5G、澳洲干政、美國貿易戰等，都大大打臉王毅的「無侵略基因」一說。最後他也反嗆「敢講這種話只有一個可能，王先生認為整個地球都是中國，太陽繞著地球轉，不對，可能太陽也是中國的一部分」。事實上，王毅在論壇中也提出「開放所有對話渠道」、「梳理和商定交往的清單，形成雙方合作、對話、管控 3 份清單」、「聚焦和展開抗疫合作」等 3 項維持中美關係的建議，不過先前的說法不只陳柏惟不買單，就連中國網友也紛紛在推特上吐槽「原來長城外的土地都別人送的」、「加值送領土」。（編輯：楊智傑）