日本超商驚見MIT口罩！在台老外貼文分享引熱議

根據The China Post 報導，住日本老外Jared Adler近期在推特上欣喜若狂地分享了一包在當地超商買到的「台灣製造」口罩。
Adler在推文中表示自己每個禮拜都會去各家超商和藥妝店找口罩，但幾乎所有架上的口罩不是沒有標章就是中國製的。
Adler寫到自己從五月開始只有一次發現日本當地製的口罩，如今發現台灣製的口罩他表示「非常棒」！
貼文發出後不久已累積將近700多個讚，也有許多人在推特和Reddit上轉貼留言大讚「台灣在幫忙」也稱台灣製的口罩為「高品質」。
據報導，繼台灣於1月24日開始禁止出口口罩後，供給口罩至日本數年的裕源紡織與政府協調繼續外銷口罩到日本，然而，作為交換條件，裕源紡織必須提供台灣廠商製作更多口罩的布料。
台灣的口罩在新型冠狀肺炎疫情下持續受到世界關注，在半年期間內捐贈了數百萬的口罩到各國以支撐貨源不足的情況。
口罩外交也在美國發揚光大，就連配合防疫政策的白宮官員都被拍到帶著印有「台灣製造」的口罩參加記者會。
繼疫情爆發以來，台灣有效地控制境內感染病例，於6月1日解除口罩出口禁令。在世界擔憂著第二波疫情侵襲時，台灣製的「高品質」口罩肯定能幫上忙！
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