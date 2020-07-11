哈薩克肺炎病例 世衛推測可能為新冠肺炎

（中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電）世界衛生組織今天表示，正在釐清哈薩克近期肺炎案例與2019新型冠狀病毒疾病的關聯，雖然預計許多肺炎病例將被診斷為2019冠狀病毒疾病，但目前保持開放態度。中國駐哈薩克大使館近日提醒中國公民防範哈薩克「不明肺炎」疫情，稱這波疫情比新型冠狀病毒還要致命，引發國際關注，但哈薩克今天稱中國媒體根據大使館發出的報導為「假新聞」。世衛組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）今天在日內瓦舉行的線上記者會表示，關於哈薩克出現的肺炎病例，世衛正在關注檢測作法和品質，以確保檢測結果正確。萊恩說明，世衛正與哈薩克政府合作，包括檢視病例影像，將以確定這些肺炎病例是否與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）存在關聯。他進一步表示，儘管世衛預計哈薩克其中許多肺炎病例將被診斷為COVID-19病例，但目前保持開放態度。此外，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）也在記者會上指出，迄今累計全球確診病例達到1200萬人，近期病例數快速增加，全球必須積極行動與團結才能扭轉這一流行病的趨勢。他另提到，有2名世衛專家目前已前往中國，進行增進對2019冠狀病毒的動物宿主了解，及確定疾病如何在動物和人類之間傳播的任務。（編輯：徐睿承）1090711