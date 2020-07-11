川普：美中關係因疫情重損 　暫不考慮第二階段貿易協議

美國與中國的關係自現任總統川普上任後越趨緊張，新冠肺炎疫情、香港、南海軍事擴張等議題，也讓雙方產生越來越多摩擦。川普 10 日表示，美中關係因為北京處理新冠肺炎不當而「嚴重受損」，目前不考慮第二階段貿易協議。
綜合外媒報導，川普 10 日搭機前往邁阿密，在總統專機空軍一號上接受隨行記者訪問，談到中國問題時，川普聲稱美中關係受到嚴重損害，北京本來可以阻止新冠疫情擴散，「但他們卻沒有這麼做。」
至於第二階段貿易協議，川普則表示「現在不考慮」，還說自己現在有「很多其他想法」。
美中兩國 1 月 15 日才剛簽訂第一階段貿易協議，但不久後新冠肺炎就全球大流行，在過去半年裡已造成全球上千萬人感染、逾 55 萬人死亡，其中以美國疫情最為嚴重，經濟亦受到重創，也讓外界對美中第一階段貿易協議落實與否打上問號。
川普自疫情爆發後多次痛批中國隱瞞疫情，甚至直言新冠肺炎是 1 份「來自中國的差勁禮物」，形容「協議（美中第一階段貿易協議）上的墨跡都還未乾，瘟疫就襲向我們」。
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