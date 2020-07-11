新加坡大選結果出爐　執政黨勝選93席中奪下83席

新加坡國會大選於昨天（ 10 日）登場， 265 萬的選民陸續投下自己手上寶貴的 1 票，選舉結果於 11 日凌晨揭曉，執政黨人民行動黨勝選而蟬聯執政，在全國 31 個選區的 93 個席次中共贏得83席。
根據新加坡媒體報導，由於不少投票站到 10 日晚間 8 點仍有人龍，故新加坡選舉局宣布將投票截止時間，從原本的晚上 8 點延長至晚上 10 點，也是星國有史以來，投票時間首次出現延長的情況。選舉結果於 11 日凌晨出爐，現正執政的人民行動黨得票率達 61.24% ，拿下 83 席的絕大多數席位，但仍比 2015 年大選的 69.86% 得票率，少了近 9 個百分點，也痛失盛港集選區。反觀競爭對手工人黨，不但成功固守阿裕尼集選區與後港單選區，還拿下盛港集選區，搶下 10 席。
李顯龍總理在大選成績出爐後，於淩晨 4 點左右召開記者會，強調政府將全面展開檢討，力求在下一屆大選中改善程序。
李顯龍並坦言，本次選舉結果並沒有預期中理想，但仍顯示選民廣泛的支持，行動黨會虛心接受民眾給予的明確委托。
李顯龍也在發佈會中提出保證，今年適逢新冠疫情引發突如其來的公衛和經濟危機，但他將和國務資政、多位資深部長和第 4 代領導團隊，傾全力帶領星國走出危機，把運作良好的新加坡移交給下個領導團隊。