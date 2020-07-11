港大病毒學家流亡美國　爆料北京去年底就知新冠會人傳人

新冠肺炎疫情去年底在中國大陸武漢爆發後，短短半年就蔓延全球，截至台灣時間 11 日清晨 8 點，已造成至少 11446105 人感染、 558683 人死亡。美國有媒體 10 日獨家揭露專訪香港大學流亡專家的內容，聲稱北京去年底就知新冠會人傳人，卻對研究人員下達封口令，該名女研究員因擔心會有性命之憂，故設法出逃美國。
根據美國《福斯新聞》報導，香港大學公共衞生學院病毒學、免疫學博士閻麗夢（ Li-Meng Yan ）於 4 月時，以偷偷繪製逃生路線、設法穿越校園安檢人員與監控攝影機的方法離港，在月底成功抵達美國，要讓全世界得知有關新冠病毒的真相，也坦言自己出逃後親友受到迫害。
閻麗夢聲稱，去年底香港大學公衛學院、世衛組織參考實驗室的主管潘烈文就要求她針對類 SARS 的新冠疫情做研究，但中國政府拒絕「外地」專家（包括香港專家）赴武漢，而她在中國疾控中心工作的朋友則在去年 12 月 31 日就告訴過她病毒有人傳人的情況，而當時中國及世界衛生組織（ WHO ）都尚未承認病毒會人傳人。
閻麗夢並說，如果她試圖在中國、在香港講出這些事，自己將很可能「被失蹤並殺害」。當時在武漢，疫情已明顯失控，但有關人員包含醫生在內卻被規定不准談論此事；就連她在 1 月 16 日再次跟主管匯報病毒調查結果時，也被要求「保持沉默與謹慎」、「不要觸碰紅線」，世衛附屬實驗室的聯合主任裴偉士（ Malik Peiris ）也知道這些事，卻沒有做出任何回應：「當時明明就有很多選擇可以阻止疫情爆發的」。
在意識到世衛這類的國際組織與共產黨的腐敗後，為了確保世界能接受到正確的資訊、不被誤導，也鑒於自己所見當局如何對付異議者後，閻麗夢決定逃亡到美國。但當她將計畫告訴丈夫、試圖說服他一起出逃時，卻遭受丈夫嚴厲的責備，丈夫甚至說：「他們（中國政府）會殺死我們所有人」，她只好離開丈夫，隻身赴美。
在她出逃至美國後不久，公安就找到她位於山東青島的老家，親友都被找麻煩，自己也開始遭受大規模的網路攻擊，不只工作用的帳號和電郵被鎖，還被指控散佈不實謠言。校方事後也向《福斯新聞》表示「閻麗夢博士不再是大學的工作人員」，她亦相信，自己的親友和有關的研究人員都置身於危險之中，也更堅定她向世界公佈真相的決心。
有關閻麗夢的說法並未獲得世衛和北京承認，中國外交部、潘烈文、裴偉士等人均未就專訪內容表達回應。
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