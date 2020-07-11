被新冠疫情害慘！阿聯酋航空宣布將裁員9000人

中東地區最大、以豪華高價聞名的阿聯酋航空（ Emirates ），也禁不住新冠肺炎疫情帶來的重大打擊，面對航運量銳減，總裁克拉克（ Tim Clark ）近日表示，恐將裁掉全球 9000 名員工，希望能減輕經濟損失。
根據外媒《 BBC 》報導，克拉克受訪時聲稱，雖然阿聯酋航空的處境不像其他航空那麼糟，但疫情的爆發也使得阿聯酋的命運有了改變；在疫情發生前，阿聯酋航空原本還正邁向高峰，走向有史以來最好的年頭，可一場新冠肺炎，也迫使它做出大幅裁員的決定。
儘管阿聯酋航空已裁掉 10% 的員工，但克拉克坦承，後續會被資遣的員工比例恐高達 15% 。而阿聯酋航空的 4500 名機師中，已有至少 700 人於本週收到裁員通知，自疫情爆發後，該航空至少 1200 名機師丟掉飯碗。
報導並指出，被裁員的機師多為空中巴士 A380 的駕駛，而非波音 777 機型的機師；前者約可服務 500 名乘客，但眼下並沒有那麼多載客機會，相較之下載客量較少的波音 777 機型更適合渡過慘澹時期。
其實早在 5 月時，就有外媒曾報導，受到新冠肺炎的全球性衝擊，當時阿聯酋航空已在考慮裁員，估計會有 30000 個工作機會受到影響。
國際航空運輸協會（ International Air Transport Association ）預測，今年全球航空業將損失逾 840 億美元、 100 萬個工作機會因此消失。發言人表示，雖然政府為保護人們免受病毒感染而採取限制措施，是完全可以理解的，但理應在「充分了解經濟和社會後果的情況下進行」。
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