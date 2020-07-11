不向命運低頭！自幼家貧撿垃圾維生　男奮發向上闖進哈佛

人生際遇有高有低，有人生來就含著金湯匙衣食無憂，也有人自幼家貧仍懂得奮發向上，至終成功扭轉命運。美國馬里蘭州 1 名 24 歲的非裔青年雷漢‧史坦頓（ Rehan Staton ），雖然成長於惡劣的環境中，以撿拾、清掃垃圾維生，但在好友的鼓勵和自身的努力下，成功考進名校哈佛大學的法學院。綜合美國媒體報導，史坦頓從小就生長在單親家庭，母親在他 8 歲時便拋夫棄子，父親不但要身兼母職，還得打 3 份工養活他跟哥哥，很少能在家好好享受親子時光。在他小時候的記憶中，家中經常沒足夠的食物可吃，還不時因繳不起電費而被斷電，寒冬時也沒有暖氣可供使用。有了這樣的經歷，史坦頓很早就知道，萬事只能靠自己。喜歡運動和拳擊的他，曾立志要成為 1 名職業拳擊手，但天有不測風雲、人有旦夕禍福，高三時他的肩膀嚴重受傷，因為沒錢也沒保險而延誤就醫，不但當不成拳擊手，連申請大學也多次吃閉門羹。萬念俱灰之下，史坦頓高中畢業後就做起撿垃圾的工作，每天凌晨 4 點就得起床上工，希望能減輕家裡的經濟負擔。原以為人生走到絕境，但命中注定有貴人出現。在工作的清潔公司，史坦頓遇到暖心的同事，不斷鼓勵他要繼續上進，千萬別放棄讀書；連老闆的兒子貝斯（ Brent Bates ）都居中牽線，介紹他認識 1 名在包伊州立大學（ Bowie State University ）任教的教授，讓他能在 1 年後獲該校錄取，重返校園，一邊收垃圾，一邊上學。不久後，史坦頓又順利申請、轉進馬里蘭大學（ University of Maryland ），並於前年以優異的成績畢業，進入政治顧問公司上班；業餘時還繼續抽空準備法學院的考試。經過近 2 年的努力，史坦頓在今年一舉獲得哈佛大學、哥倫比亞大學、賓州大學、南加州大學等多所知名院校錄取，他最後選擇進哈佛，將在今年秋天正式成為哈佛大學法學院的學生，希望專攻運動相關法律（ sports law ），以另一種方式，一圓年少時的夢想。回首過去，史坦頓真心感激每個曾在過程中幫助過他的人，並鼓勵所有懷抱夢想的年輕人，無論身處順境還是逆境，都要把周圍人士的鼓勵化為動力，開創屬於自己的人生。