哈薩克不明肺炎引恐慌　陸專家：更大可能仍是新冠病毒

中國駐哈薩克大使館日前曾通報，哈薩克出現「不明肺炎」一事，引發各方關注，外界憂心是否出現其他未知病毒，但該消息隨後遭哈薩克官方出面否認。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友亦表示，從所有數據資料來看，哈薩克的情況是新冠病毒肺炎的機率依然比較高。
根據陸媒《澎湃新聞》報導，吳尊友昨天( 10 日)晚間再度接受中國《央視》節目《新聞1+1》訪問，在被問到哈薩克出現「不明原因肺炎」一事時，吳尊友以 3 點原因分析，哈薩克事件從流行病學角度來看，應該是新冠肺炎可能性比較大。
首先，吳尊友表示，如果是新的呼吸道傳染病，發生在夏季的可能性會比較小。即使是新冠肺炎，最早也是發生在冬季，當年的非典( SARS )亦然，其他還包括流感、禽流感等疾病。
第 2 ，吳尊友也認為，從全球新冠肺炎大流行的情況來看，哈薩克也是受影響很大的國家，病人數和死亡數對本國影響很大。最後第 3 點，從病死率來看，也在新冠肺炎範疇內，同時考慮到他的醫療能力和檢驗檢測能力。
吳尊友表示，哈薩克的疫況，不排除也是因病人增加的快，還有其他如感冒等病人，使醫療資源、診斷能力跟不上，不能及時給予診斷導致。
中國駐哈薩克大使館本月 9 日發消息提醒在當地的中國公民，須防範一種致死率遠高於新冠肺炎的不明肺炎；哈薩克衞生部隔天( 10 日)予以否認，而目前中國使館網站發出的警示內容也已有所修改，將原本標題中的「不明肺炎」改為「肺炎」，「該病致死率遠高於新冠肺炎」的敘述也已刪除。
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