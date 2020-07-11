刪掉ROC留台灣！陳以信酸「外交部頭貼」：有比較好看嗎

昨（10）日下午我國外交部臉書更新了大頭貼照，原先上方「中華民國外交部」中文字樣及下方英文「 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS-REPUBLIC OF CHINA （Taiwan）」遭到移除，整體設計更簡潔，其中的字樣則改為「 MOFA TAIWAN 」。國民黨立委陳以信則對此抱怨，「原來的大頭貼上面又不是沒有台灣」，引起眾人討論。

外交部日前更新臉書大頭貼照，不僅移除原本大頭貼上的「中華民國外交部」和下方的英文「 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS-REPUBLIC OF CHINA （ Taiwan ）」，同時拿掉左右兩側的中華民國國花。新版的大頭貼設計則更改相關配色，並採用外交部英文的縮寫「 MOFA 」，並更簡潔的直接附上「 Taiwan 」字樣。

對此，國民黨立委陳以信就在臉書開炮批評，「外交部臉書換大頭貼，拿掉中華民國，拿掉國花，台灣放大，只留英文縮寫，藍色也改藍綠色。請問這樣會有比較好看嗎？原來的大頭貼上面又不是沒有台灣」，底下也吸引不少網友留言「真的有點多此一舉」、「沒有中華民國怪怪的」、「矮化國格連國名都沒了」。

▲國民黨議員陳以信質疑換了頭貼的效果是否有比較好看。（圖／翻攝自陳以信臉書）

不過也有網友認為這樣的設計才夠清楚，同時也符合了外交部官方推特帳號（ @MOFA_Taiwan ） ，紛紛回應支持新的改動「 Taiwan is Taiwan 」、「用 Taiwan 就對了，快改護照英文國名」，更有不少來自先前與台灣互設代表處的索馬利蘭網友在底下表示用英文表達支持。（編輯：楊智傑）