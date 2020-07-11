中印衝突驚傳108人陣亡？名單一攤開全傻眼：怎麼有宋江

中國和印度近來在兩國邊境加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，中國外交部發言人趙立堅 9 日就在記者會上表示中印邊境局勢趨向緩和，並將進行新一波和談會議。但近日在推特上卻有印度網友瘋傳一份「 108 名陣亡解放軍名單」，引起不少關注，只是仔細一看卻發現，名單中寫著的是水滸傳當中「 108 條好漢」的名字，讓眾多中國網友不惜翻牆來朝聖。

中印邊境衝突成為國際間關注的焦點，由於北京政府完全不公布任何死傷名單，引起外界質疑，就連中國網友也批評難道中國軍人的命就不是命，這份「解放軍死傷名單」頓時成為焦點中的焦點。而近日在印度網友的推特之間就流傳一份名單，寫著「我們有 108 人陣亡」，並列出「song jiang 、Lu junyi 、Wu Yong、Lin Chong」等姓名。

▲印度瘋傳一份解放軍「108人傷亡名單」。（圖／翻攝自推特）

不過就有眼尖網友仔細一看，發現當中這就有幾個英文姓名念起來十分耳熟，仔細一對照才發現，這些人竟然是水滸傳當中梁山泊的 108 條好漢，其中光是前三個姓名就包含鼎鼎大名的宋江、盧俊義和吳用，讓不少中國網友得知這個消息後，紛紛到該名印度網友的推特帳號底下留言朝聖。

事實上，中印邊境衝突也導致印度境內的反中浪潮，不少中國企業就遭到印度當局封殺，就連民間也發起了抵制中國產品的運動，此外也開始了禁用抖音（TikTok）、微信等 59 款中國應用程式的串連，而中國駐印度大使孫衛東則強調，中印彼此關係是「夥伴」而非「對手」，並希望「推動中印關係重回軌道」。（編輯：楊智傑）