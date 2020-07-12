沖繩美軍基地63人確診　日方質疑防疫措施太過輕忽

日本新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情再度惡化，沖繩今（ 12 ）日公布，當地駐日美軍基地有 61 美軍及相關人士確診，之後確診人數增加至 63 人，而且有持續擴散跡象，沖繩縣知事玉城丹尼強烈質疑，美軍防疫措施太過大意導致疫情失控。日本 11 日新增 386 起確診病例，重災區為東京都一間幼兒園，共有 19 人染疫。
沖繩縣政府今天公布美軍基地疫情相關數據，染疫者當中有 39 人來自普天間基地，另外 22 人來自漢森營地（ Camp Hansen ），金瑟營（ Camp Kinser ）則在今天新增 1 名確診病例，是該營首例。
普天間基地與漢森營地在 10 日只有 16 人染疫，短短不到兩天疫情迅速擴大，美軍周六下令，限制上述基地的人員出入。沖繩縣知事玉城丹尼痛批美軍，「在縣民共同努力防疫的同時，有大量美軍相關人士在短時間內染疫，令人遺憾。我對（美軍的）防疫措施表示高度懷疑。」他表示目前正考慮為在基地工作的日本員工加強檢疫。
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