川普禁解放軍背景學生入境　在美中國學生喊冤：不是間諜

由於中國境內至少 50 所大學參與「軍民融合」計畫，加上美國指控中國不斷竊取機密技術與智慧財產權，川普政府 5 月 29 日宣布，自 6 月起禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生、研究人員入境。預估在美約 36 萬名的中國籍學生中， 3 千至 5 千人將受到影響。面對回到中國，或是被美國政府當成間諜的困境，有中國留學生出面向美國《 NBC 新聞》喊冤自己不是間諜。
川普簽署的總統公告，由於中國「軍民融合」利用留學生，獲取和轉移外國技術，尤其是關鍵和新興技術，用以提高中國軍事能力，因此撤銷 F-1 和 J-1 簽證，以阻止中國特別是碩士後、博士後研究人員以非傳統的手段竊取機密。
據《 NBC 新聞》報導，一名不願透露姓名的學生表示，他於中國就讀的大學和解放軍有關聯，但他花了錢、時間且非常努力地在美國工作，現在他非常擔心被中國、美國政府當成目標，如果不得不回到中國，那將是場惡夢。
這名學生原本預計在今年秋天從長春藤盟校畢業，取得材料科學、機算機科學雙碩士學位，但他留在美國當工程師的計畫可能無法實現。他強調自己真的不是中國間諜，他的學費都依靠家人或自己，沒受到中國政府的資助。
美國情報機構堅信，大學對中國間諜來說是個容易下手的「軟目標」。預估這些中國留學生在美國的經濟活動，主要是學費，高達 140 億美元，這些留學生帶給大學利益、為社會貢獻，但也被認作是國安隱憂。
「軍民融合」計畫最早由中國國家主席習近平在 2012 年提出，強調「以民助軍、以民護軍」，計畫是把國防和軍隊現代化建設深深融入經濟社會發展體系之中，全面推進經濟、科技、教育、人才等各個領域。2015年，習近平提出把「軍民融合」發展上升為中國國家戰略，並在 2017 年建立「中央軍民融合發展委員會」擔任主任。
澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ Australian Strategic Policy Institute ）去年 11 月發佈的警示指，中國約百間大學涉及軍事研究，其中 85 間是無軍事背景的民間大學，被點名的大學包括清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學等全球知名大學。《紐約時報》則是列出七間：北航、北理工、哈工大、哈工程、南航、南京理工、西北工大。