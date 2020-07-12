馬雲減持阿里巴巴股票　套現逾1800億、持股率降至4.8%

▲（圖／翻攝自網易財經數據）

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▲馬化騰、馬雲。（圖／翻攝自中國在線）

今年中國互聯網（網路）企業，包括阿里巴巴、騰訊等股價頻頻創下新高，但阿里巴巴創始人馬雲卻接連減少持有股份，據公開資料，自去年 11 月 26 日港股上市至今年 7 月 2 日，馬雲持有的股份減少 2.33386 億股，持股比例降至不足 5%。根據該段時間平均股價及匯率估算，馬雲減少股份套現約 430 億人民幣（約 1809 億台幣）。阿里巴巴於港股 IPO 上市時，馬雲持股 6%（ 12.77 億股）。據阿里巴巴集團公布的最新財政年報告，至 2020 年 7 月 2 日，馬雲的持股降至 4.8%（ 10.43 億股），過去 7 個月共減少 2.34 億股，持股比例下降 1.2%。港股上市（發行價 176 港元）以來，阿里巴巴股價上漲 45%，今年以來漲幅為 23.26%，美股漲幅也為 23%。另一位阿里巴巴創始人蔡崇信也減持 0.64 億股，從 4.11 億股將至 3.47 億股，持補股比例從 2% 降至 1.6%，估算套現約 120 億人民幣（約 504.7 億台幣）。目前阿里巴巴最大股東仍為孫正義創立的軟銀集團（ SoftBank ），持股比例從 25.2% 些微下降至 24.9%。不只是馬雲，其中國網路高層主管也在持續減少持有自家股票，騰訊控股董事會主席兼 CEO 馬化騰，多次公告減持騰訊股票，有關資金近 70 億元人民幣（約 294 億台幣）；騰訊總裁、執行董事劉熾平在 6 月 30 日、7 月 3 日減持 50 萬股，套現 2.54 億港元（約 10.68 億台幣），持股比下降至 0.57%；電商「拼多多」創始人黃崢直接將價值 1000 億人民幣（約 4206 億台幣）的股權「送」出去，成立慈善基金、鼓勵公司未來管理階層。