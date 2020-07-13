跌破眼鏡！民主派初選逾60萬人投票　黃之鋒：香港人好勁

香港民主派舉辦的初選投票在今晚 9 點落幕，但 9 點後仍有排隊等候投票的人龍。承辦此次初選的「民主動力」趙家賢宣步，截至晚間 10 點為止，電子投票為 592,196 人次，紙張投票約有 21500 人次，即參與投票人次共超過 61 萬。香港前區議員區諾軒表示，民主派初選兩日共逾 58 萬人投票，佔去年區議會選舉投票給民主派選民的約 34% 。區諾軒表示，香港人再一次創造奇蹟，感謝每一個投了票的市民，以及參與協助的店鋪及義工。
前香港眾志秘書長黃之鋒也在臉書發文，感謝在國安法通過後，出來投票的香港人。他強調，這次初選最大的意義是「港版國安法」後的第一票，香港人用行動向國際社會說明了堅定、無懼的意志，「對我而言，超過58萬人無懼政府打壓投票，就是香港人戰勝恐懼的第一步。」
黃之鋒表示，「無論之後會發生什麼事，我都會繼續參與本地抗爭，持續推動國際戰線...同香港人一齊抗爭，我非常榮幸，仍能參與置身其中。」
這次初選舉行之前，香港政制及內地事務局局長曾國衞曾「警告」民主派，「初選可能違反港版國安法」，並威脅將調查這次初選涉及的經費，「只要在提名結束期之前表示有意參選的，都是候選人，而選舉開支受到法例嚴格規限，超出上限就是違法。」對此，初選發起人之一的香港大學副教授戴耀廷表示，感謝曾局長「幫忙」催票，初選似乎熱了起來，「若初選參與人數理想，曾局長必須記上一功，甚至是大功！」