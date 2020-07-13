跌破眼鏡！民主派初選逾60萬人投票　黃之鋒：香港人好勁

▲承辦此次香港民注派初選的「民主動力」宣布投票人數。（圖／截自民主動力臉書）

香港立法會將於今年 9 月舉行換屆選舉，民主派從 11 日起一連舉行 2 天「35+」初選，務求協調名單提出最具勝算的人選，拿下議會控制權。負責協調民主派初選的前議員區諾軒今（ 12 ）日晚間公布，截至晚上 9 點共逾 59 萬人參與初選電子投票，加上逾 2 萬名實體投票者，總計超過 61 萬人參加民主派初選投票，人數佔全港已登記選民的 13.77% 。前香港眾志秘書長黃之鋒也在晚上 9 點多於臉書發文，感謝超過58萬人無懼政府打壓投票，這是香港人戰勝恐懼既第一步，大讚「香港人好勁！」香港民主派舉辦的初選投票在今晚 9 點落幕，但 9 點後仍有排隊等候投票的人龍。承辦此次初選的「民主動力」趙家賢宣步，截至晚間 10 點為止，電子投票為 592,196 人次，紙張投票約有 21500 人次，即參與投票人次共超過 61 萬。香港前區議員區諾軒表示，民主派初選兩日共逾 58 萬人投票，佔去年區議會選舉投票給民主派選民的約 34% 。區諾軒表示，香港人再一次創造奇蹟，感謝每一個投了票的市民，以及參與協助的店鋪及義工。前香港眾志秘書長黃之鋒也在臉書發文，感謝在國安法通過後，出來投票的香港人。他強調，這次初選最大的意義是「港版國安法」後的第一票，香港人用行動向國際社會說明了堅定、無懼的意志，「對我而言，超過58萬人無懼政府打壓投票，就是香港人戰勝恐懼的第一步。」