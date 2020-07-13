全球確診單日23萬再創新高！美佛州日增1.5萬破各州紀錄

新冠肺炎疫情延燒，至今仍未有明顯的緩解跡象，最新統計數據顯示，全球新增病例數再創單日新高，達到 230370 例；疫情最嚴重的美國，其佛羅里達州 12 日就新通報了逾 1.5 萬例，創下疫情爆發來的單日新高，也打破美國各州的單日紀錄。
綜合外媒報導，世界衛生組織 12 日通報，全球在過去 24 小時內就新增了 230370 例確診，打破 10 日的 228102 例。在短短 9 天之內，全球的新增病例數就 3 度創下最高紀錄。截至台灣時間 13 日清晨 6 點，全球已累計 12826729 人染疫、 567123 人死亡。
疫情狀況居高不下的美國，在重新開放後明顯出現疫情反彈，多州確診人數回升。根據佛羅里達州當地媒體報導，該州 12 日又新增 15300 起確診，打破加州 8 日通報的全美各州單日新增確診數紀錄，而佛州在過去 7 天內，總共就通報了近 69700 例的新增病例。
報導並指出，佛羅里達州的住院病患數也正以破紀錄的速度增長，截至當地時間週日為止，已達到 18271 人。在佛州全州範圍內，已有超過 2576813 人接受了新冠病毒的檢測，其中 269811 人確診， 4242 人病亡。
目前全球前 5 大疫區，截至發稿時間為止，根據約翰霍普金斯大學統計，依序是美國的 3292934 例確診、 135140 死；巴西 1839850 例確診、 71469 死；印度 849553 例確診、 22674 死；俄羅斯 726036 例確診、 11318 死；祕魯 326326 例確診、 11870 死。
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