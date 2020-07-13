美兩棲攻擊艦驚傳爆炸！火光濃煙密布　至少21人受傷送醫

靠泊於美國加州聖地牙哥的美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（ USS Bonhomme Richard LHD-6 ），當地時間 12 日驚傳爆炸，至少有 21 人因此受傷送醫，船上約 160 名人員緊急疏散。
綜合美國《福斯新聞》等外媒報導，事故發生在當地早上 8 點 50 分左右，聖地牙哥消防局（ SDFD ）獲報該艦起火，且曾傳出爆炸聲響，警消迅速趕至聖地牙哥海軍基地，與駐基地消防隊合力救火，截至發稿時間為止尚未完全撲滅，但已撤離船上所有人員。
從現場影片可以看到，艦上不斷冒出大量濃煙，可見火勢猛烈。報導引述美國海軍的聲明，稱當地的醫院正在對 17 名水手和 4 名平民進行非致命性傷害的治療。所有進港船已經聯繫並指示協助進行滅火工作。
美國太平洋艦隊海軍水面部隊稍早發文表示，有 18 名水手已被送到當地醫院，並稱爆炸時有 160 人在船上，但也有外媒指是 200 人，確切數字仍有待官方最後證實。
「好人理查」號上一次被調配是在 2018 年，該艦從去年起就停泊在聖地牙哥進行維修。基地的新聞官員傑克遜（ Krishna Jackson ）表示，尚不知這艘 840 英尺(約 257 公尺)的兩棲攻擊艦哪裡爆炸起火，起火的原因正在調查中。