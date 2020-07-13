不滿被隔離又沒得吃！印度村民包圍醫療隊狂咳：快點得病

印度的新冠肺炎疫情擴散越來越嚴重，人口多、偏遠地區衛生條件不佳等因素，讓外界對其疫況發展十分憂心，生命安全遭到威脅，難免會有居民做出不理性的行為。印度喀拉拉邦( Kerala )一處隔離村莊，近日就傳出有激動的村民因不滿隔離期間遭受不當待遇，竟就包圍前來檢測的醫療車隊，甚至對車上的人咳嗽、吐唾沫等，威脅要大家一起得病。
綜合《今日印度》、《 ANI News 》等印媒報導，在喀拉拉邦彭哈拉區( Poonthura )一處村落，近日因發現「超級傳播者」，而對當地村民採取隔離措施，已過週五一些居民因為不滿當局的政策不當、限制他們出門採買，導致糧食等生活必備物資短缺，一怒之下竟鎖定前來工作的醫療防疫車隊，強迫他們搖下車窗，接著就朝裡面的乘客咳嗽、吐口水，嚇壞當時在車上的所有人。
喀拉拉邦的衛生官員夏拉雅( KK Shailaja )於事後向外界透露，當時許多村民拒戴口罩，並指控醫生棄他們於不顧，因此展開反擊措施：「他們(村民)把自己的頭硬擠到汽車裡面狂咳，這是非常危險的情況。由於他們這樣的舉動，包括醫生在內的防疫人員現在也都被隔離了。」
遭遇此事的醫師驚恐回憶事件過程，稱村民當時不斷叫囂、拍打他們的座車，還要駕駛把車窗放下，即使自己表明身份也沒用：「我們有 6 個人在車上，當我們抵達醫院大門時，門看起來是關著的，突然有 6.70 位村民衝出來，男女都有，對我們大吼大叫、還攻擊我們的車輛。」
據了解，彭哈拉區已對 1192 位居民進行採檢，其中 243 人呈現陽性反應，多例感染源不明，狀況並不太樂觀。喀拉拉邦政府表示會盡力分配資源，但也對村民的舉動發表譴責，認為疫情當前，應給予醫療人員支持，而非任意攻擊。
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