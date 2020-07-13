蒙古15歲少年疑染鼠疫身亡！西部5縣緊急「戒嚴」

肆虐全球的新冠肺炎疫情還沒結束，鼠疫已經悄悄襲向蒙古地區。內蒙古日前才傳有牧民感染「腺鼠疫」，事發的巴彥淖爾市衛健委因而於 5 日發布鼠疫疫情的 3 級預警通告；事隔 1 週，蒙古國西部戈壁阿爾泰省也發生 15 歲少年疑似感染鼠疫死亡，當局向省內 5 個縣採取緊急戒嚴措施，防止疫情擴散。
綜合《新華社》等陸媒報導，蒙古國國家人畜共患病研究中心 12 日舉行記者會，該國西部戈壁阿爾泰省 1 名 15 歲的少年，疑似感染鼠疫死亡，阿爾泰省緊急情況委員會 12 日決定對該省的特格勒格、布嘎特等 5 個縣採取緊急戒嚴措施，禁止民眾及車輛出入，並將樣本送往國家人畜共患病研究中心複檢。
在這之前，蒙古國的科布多省、巴彥烏列蓋省，都已有零星的鼠疫病例和疑似病例通報，患者的共通點就是曾食用過旱獺肉。而與蒙古國接壤的中國內蒙古自治區，本月 5 日也確診了 1 例鼠疫，當地政府因而將防控級別上調至第 3 級，通告要求民眾嚴格按照鼠疫防控的要求，做到「三不三報」，不過幸運的是該名患者的病況相對平穩、穩定。
報導指出，鼠疫的發生，主要是由寄生在老鼠、旱獺等嚙齒動物身上的跳蚤傳播，有「起病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速」等特點；另可依傳播途徑的不同，進一步分為腺鼠疫、肺鼠疫等類型。