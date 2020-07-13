中國南方暴雨不斷　長江上游四川、重慶連發淺層地震　

▲四川阿壩州7/12地震。（圖／翻攝自中國地震台網微博）

▲唐山7/12地震。（圖／翻攝自中國地震台網微博）

▲鄱陽湖。（圖／翻攝自微博）

▲（圖／翻攝自中新網）

中國南方各省城因連日暴雨，導致長江沿岸地區嚴重積水、防汛形勢嚴峻，212 條河流水位超出警戒線，其中 19 條河流超越歷史高位，防汛應急響應提升至 Ⅱ 級。受到暴雨及長江上游影響，江西省鄱陽湖其中一個監測站水位高達 22.58 米，打破 1998 年的最高紀錄，整個湖面積「長」至 10 年來最大（ 8 日面積為 3854 平方公里），暫時超越位於青藏高原的青海湖，成為中國第一大湖。今日（13 日）上午 9 時 28 分新疆伊犁州霍城縣發生 5.0 及地震，震源深度 15 千米。昨日（ 12 日）中國 4 個省市連續發生 4 起地震，值得注意的是地點位於長江上游的重慶、四川，連日大雨加上地層變動，可能進一步使災害擴大。據中國地震台，12 日上午 2 時 30 分，在重慶巫山縣發生發生 3.0 級地震，震源深度 11 公里。同日，上午 6 時 39 分，河北唐山市古治區發生 5.1 級地震；7 時 02 分，在發生 2.2 級地震，當天共發生餘震 33 次。地震情況通報會上，地震中心研究員表示，此次地震發生在 1976 年 7 月唐山 7.8 級大地震的震區內，屬於正常的地震起伏活動，資料分析顯示短期內再發生 5 級以上地震的可能性不大。下午 15 時 03 分，四川阿壩州若爾蓋縣發生4.0級地震，震源深度 8 公里。據長江水利部門，12 日內有 13 個水文站，水位超越歷史高位、11 個站超越保證水位、88 個站超出警戒水位；江蘇省防汛防旱指揮部決定，提升江蘇長江、太湖地區的防汛應急響應至 Ⅱ 級；。據中國媒體統計，今年以來的洪澇災害，已經導致江西、安徽、湖北、湖南等 27 個省、 3789 萬人受災，141 人死亡或失蹤、28000 間房屋倒塌，直接經濟損失超過 822 億元人民幣。