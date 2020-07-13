墨國已逾3.5萬死！需要更多空間　傳公墓舊屍被迫挖遷

新冠肺炎在美洲持續擴散，不只美國疫情惡化，拉丁美洲也令人擔憂。墨西哥截至台灣時間 13 日中午，已有 299750 人確診、 35006 人因病死亡。有外媒報導稱，由於病毒傳播快、防疫和衛生條件不佳，真實情況恐怕比數據呈現的還糟，首都墨西哥城也傳出因公墓不敷使用，管理當局不得不通知家屬將下葬已久的舊遺體遷走，以騰出更多空間。
根據美國新聞台《 CBS NEWS 》報導，由於新冠肺炎疫情來襲，使得公墓的需求大增，但公墓原先就不夠埋葬所有因天災、自然死亡或其他疾病而死的人，新冠病毒無疑使狀況雪上加霜；限制墓葬權的法律正在墨西哥部分地區實施，因為墓地、特別是公墓，已沒有足夠的空間供死者使用。
報導並引述當地媒體工作者阿爾佩里（ Jonathan Alpeyrie ）的敘述，稱墨國仍有不少因新冠肺炎而死的人數未被通報，除了篩檢能量不足、存在無症狀感染者、傳染速度快等原因外，還因為許多墨西哥人不願被當局知道有家人死於新冠病毒，而且在天主教徒佔 90% 的墨西哥，讓死者入土為安是一種習慣，多數人並不希望家人在被發現是感染新冠而死後直接火化。
「墨西哥的死亡人數，給各主要城市的墓地和火葬場造成了沉重壓力，甚至不得不訴諸法律來騰出空間，而我們則親眼目睹了這一事實，真的很令人難過。」
公墓爆滿，政府被迫縮短死者的墓葬權，開始將一部分入土多時的遺骸挖出，通知家屬領回另做處理，以騰出更多可供埋葬的位置。同時也派遣大量人力開挖新公墓，好能讓死者得以下葬安息。
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