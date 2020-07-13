印度蝗災27年來最嚴重　當地居民拍下蝗蟲覆蓋天空景象

今年 4 月從巴基斯坦至印度的沙漠蝗蟲，造成當地 27 年以來最嚴重的蝗災，這些蝗蟲成群結隊覓食，一天可以吃掉和自身體重相當的食物，一平方公里的最多可容納 8000 萬隻蝗蟲，而從巴基斯坦進入印度的蝗蟲整體長約 2 至 3 公里，數量驚人。
據《今日印度》，蝗災造成印度北方多個地區嚴重農損，週日（ 12 日）大量的蝗蟲入侵印度北方邦（ Uttar Pradesh ）首府勒克瑙（ Lucknow ）及周邊城市包括西塔普爾（ Sitapur ）、馬哈那加爾（ Mahanagar ）都有當地民眾捕捉到蝗蟲漫天飛舞的驚人畫面。
當地的居民試著透過打鼓、敲擊餐具等方式嚇唬蝗蟲，地區政府已經發布戒備狀態，並要求消防部門噴灑化學藥品。勒克瑙消防局局長表示，消防員在接獲通知後立即行動，但這些蝗蟲並沒有波及當地的農田。根據風向，蝗蟲將自勒克瑙的欽哈特（ Chinhat ）飛往北方邦的巴拉班基（ Barabanki ）。
作為世界第二大稻米和小麥生產國，印度政府在本月初已部署了直升機和 12 架無人機噴灑殺蟲劑，以阻止蝗蟲蔓延到境內 9 個重要城邦。農業和農民福利部長托瑪爾（ Narendra Singh Tomar ）表示，政府還向英國訂購 5 套新型直升機安裝噴灑系統的訂單，未來將安裝在印度空軍直升機上。