國慶假期奔密西根湖狂歡！陸續傳確診　多人接觸史難追蹤

美國上上週末剛迎來國慶日假期，許多民眾紛紛湧向海邊沙灘等地，一解連日來的苦悶，但由於美國的新冠疫情並未真正平息，類似舉動也導致確診人數大增。美國密西根州衛生單位對近期曾前往火炬湖( Torch Lake )狂歡、參加派對的民眾發出警告，因為已有多名參加者的新冠肺炎檢測呈陽性反應。
根據《 CNN 》報導，本月 4 日火炬湖畔的狂歡活動結束後，確診感染新冠肺炎的人數明顯增多，更糟的是這些確診者無法明確說出自己過程中曾接觸過哪些人，所以衛生單位也做好心理準備，警告「每個參加派對的人都暴露在危險之下，未來幾天還會有更多病例出現。」
由於無症狀感染者的存在，衛生部門也強調，任何可能接觸新冠患者而自主管理的人，都該盡可能遠離他人並限制外出；同時曾在 4 日參與過湖畔派對者，也要密切注意自己是否出現任何病徵，並主動與密西根衛生單位連繫。
截至發稿時間為止，全美已有 3304942 人確診新冠肺炎、 135205 人死亡。
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