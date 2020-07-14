疫情、洪災衝擊　李克強坦言：中國面臨困難挑戰

▲李克強主持召開「經濟形勢專家和企業家座談會」。（圖／翻攝新華網）

▲李克強日前赴貴州銅仁考察。（圖／翻攝hket）

中國國務院總理李克強 13 日主持召開「經濟形勢專家和企業家座談會」，分析研究當前經濟運行情況，聽取各界對於未來經濟工作的意見建議，國務院副總理韓正也出席了這場座談會。會中專家與中小企業主就指出今年受新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情影響，導到中國乃至於全球經濟衰退，坦言國內外形勢嚴峻。根據《新華網》報導，這場座談會找來了多位中國經濟專家、中小企業業者出席，與會者均表示，中國今年經濟發展所遭遇的困難和衝擊超乎尋常，國家推出的減稅降費、普惠金融等政策，對於穩定企業生產經營和就業發揮了積極作用。李克強坦言，受到新冠肺炎疫情衝擊，世界經濟衰退對中國經濟帶來前所未有的影響。李克強堅稱，近來的經濟成長仍有回穩，呼籲與會者保持信心。然而，面對國際環境的不確定性，李克強表示，中國面臨的困難挑戰，特別是就業壓力仍然相當嚴峻，「要做好繼續打硬仗的準備，做好疫情常態化防控，圍繞六穩六保全面落實紓困和激發市場活力的政策，更大力度推進改革開放。」儘管這場座談會官媒《新華網》發布了文字及影片報導，但部份中國網友觀察發現，近期李克強到貴州考察提及防汛救災，官媒卻極少報導。中國自 6 月初暴雨至今已近一個半月，各地洪災、土石流、山崩等天災頻傳，數千萬人受到影響，不少大城市遭洪水淹沒，成為災區。對此，中國官媒選擇淡化報導，反而是網友自拍的水災影片和相關訊息在微信群組裡轉傳分享。不少民眾質疑，「領導人去哪裡了？」直到 7 月 6 日至 7 日，總理李克強來到貴州「考察脫貧攻堅和防汛救災安置等情況」，向民間傳達政府積極救災的信息。蹊蹺的是，除了社群平台大量轉發李克強視察災情的新聞，官媒反而沒有多少報導，部份網友認為，這是件奇怪的事，懷疑此事與習李鬥爭脫不了關係。先前外媒就曾引述學者觀點，稱「中南海紅牆裡的意見分歧，連傻瓜都能看得出來」，對比李克強新聞遭官媒淡化處理的情況，習李之間的關係更加引發外界好奇。