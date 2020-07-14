第2波入境鬆綁名單台灣優先？日媒：安倍指示

日本的新冠肺炎疫情回溫，東京的新增病例仍在上升，但當局已在考量第 2 波入境鬆綁名單；先前曾有日媒透露，台灣、南韓、中國皆在第 2 波名單上，現有報導指出，日本首相安倍晉三指示，優先與台灣洽談入境管制之鬆綁。
根據日本《朝日新聞》報導，日本政府在今年 6 月將越南、泰國、澳洲、紐西蘭，列為首波鬆綁入境管制的磋商名單，第 2 波則以台灣、中國、南韓等國為主。消息人士透露，考量到支持者、所屬的保守政黨以及美國的意願，加上近期影響國際局勢的事件，如新冠肺炎爆發、港版國安法的強制實施等因素，日本政府被期望以較強硬的態度應對中國、南韓，安倍優先對台灣鬆綁，應有助於緩和支持者的反彈。
不過報導也指出，由於中國是世界第 2 大經濟體，南韓則是鄰國，因此日本也不能完全無視於 2 國的感受；將汶萊等國列入第 2 波入境鬆綁磋商名單，即是為了兼顧安倍指示以及對中韓的外交顧慮，將疫情相對穩定的汶萊、緬甸或馬來西亞加入名單，可降低事情的敏感度。
先前《日本經濟新聞》曾報導，日本近期著手規劃第 2 波開放商務入境的國家，預計在 7 月中便會開始磋商，當時提到的因素是考量到日本機場的核酸檢測量能有限，擔心來自中國與南韓的入境者一下子太多會難以消化，不排除優先與台灣協商。
截至台灣時間 14 日清晨 6 點，日本的新冠肺炎累積確診病例為 22098 人，死亡人數為 984 人。
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