美中衝突升溫　蓬佩奧嗆北京：南海不是你的海上帝國

美中雙方衝突越演越烈，頻頻以制裁措施相互回擊，彷彿落入惡性循環。美國國務院最新聲明，直指敏感的南海主權議題，譴責北京不應恃強凌弱，非法控制南海地區的資源，而美國將會與盟友們站在一起，堅持維護區域穩定與繁榮，反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖。
美國國務院 13 日以國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）名義再度發布譴責中國的聲明，內容提到北京對南海多數水域資源提出的所有權主張，還有為了控制資源所採取的恃強凌弱行為， 2 者都完全不合法。多年來，北京的做法很明確，就是以大國之姿凌駕在其他小國之上；然而，中共這種「掠奪性」的世界觀，在 21 世紀是沒有地位的，它並沒有法律依據能將其意願單方面的強加給該地區，正如它的南海「九段線」主張也沒有法律依據一樣。
聲明並透露美國採取更進一步的立場，與菲律賓等東南亞國家站一起，譴責北京對美濟礁( Mischief Reef )、仁愛暗沙( Thomas Shoal )等地並不具備合法的領土或海事要求權，它們都屬於菲律賓的主權和管轄範圍，北京騷擾該地區的菲律賓漁業、油氣等天然資源的開發是非法的，中國單方面採取任何行動剝削這些資源也是非法的。
除了菲律賓，美國也拒絕接受北京聲稱擁有越南萬安灘( Vanguard Bank )周圍水域、馬來西亞北康暗沙海域( Luconia Shoal )、汶萊專屬經濟水域及印尼納土納群島( Natuna Besar )海域的主張。
蓬佩奧強調，「世界不允許北京將南海視為它的海上帝國」，美國會與其東南亞盟友站在一起，保護這些國家對海上資源的主權，這符合它們在國際法上的權利與義務；也出於捍衛海洋自由和尊重主權的立場，反對任何力量在南海或其他地區實行「強權即公理」的意圖。
分析指出，做為川普政府挑戰中國的最新強勢聲明，除了顯示川普意欲在 11 月的大選前，將中國塑造成敵國之外，也凸顯美國對北京日益擴張的警戒，如後者不承認荷蘭海牙常設仲裁法院（ PCA ）的仲裁結果，持續在南海島礁建造深水港、飛機跑道、加強飛彈和雷達等軍事部署行為。有關聲明料將引來北京新一波強烈反擊。