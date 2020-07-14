沒在怕？被北京報復性制裁　美參議員自嘲：不能去玩了

美國本月 9 日以侵犯人權為由，對中國大陸新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳長王明山、前新疆公安廳黨委書記霍留軍等人實施制裁，除了凍結其資產，前 3 人及其直系親屬也被禁止入境美國，新疆公安廳亦在制裁之列。做為反擊，北京在昨天( 13 日)宣布，制裁美國共和黨籍參議員克魯茲（ Ted Cruz ）、盧比奧（ Marco Rubio ）、眾議員史密斯（ Chris Smith ）、國際宗教自由無任所大使布朗貝克（ Sam Brownback ），及美國國會及行政當局中國委員會（ CECC ）。不過消息傳到他們耳裡，當事人似乎不怎麼在意，甚至自嘲道：「本來打算去趟中國的」、「看來他們不喜歡我」。
綜合外媒報導，中國外交部發言人華春瑩 13 日在記者會上表示，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力也沒有資格橫加干涉，中國政府捍衛國家主權安全發展利益、打擊暴恐勢力、分裂勢力和宗教極端勢力的決心不移，堅決反對任何外部勢力插手新疆事務和中國內政。
華春瑩並稱，美方的行徑嚴重違反中國內政和國際關係的基本規範，也嚴重損壞了中美關係，中方除了對此堅決反對以外，還將針對美方的錯誤行為，自 13 日起對克魯茲、盧比奧、史密斯、布朗貝克、美國國會及行政當局中國委員會實施相應制裁。
《美國之音》等外媒報導，受到制裁的 3 名美國議員都長期對中國踐踏人權的行為持強烈的批評態度，不但在香港的「雨傘運動」、「反送中運動」、「港版國安法」堅定支持追求民主的香港人，還於美國國會推動、通過了一系列相關決議和法案；而布朗貝克長期關注中國的宗教事務，曾推動美國政府就中共對宗教團體的打壓向中國領導人施加壓力，還建議川普首要該制裁的中共官員就是陳全國；至於 CECC 則長期關注和研究中國事務，提出政策建議，組織並進行大量的中國問題專題聽證會。這 4 個人加上 1 個組織，完全與美國日前針對新疆問題實施的制裁對象、數字匹配的剛剛好。
被中方制裁一事，克魯茲第一時間就在推特上幽默自嘲，打下：「真掃興，我原本打算去完伊朗德黑蘭後，緊接著要帶家人去中國過暑假的」，並轉推多則有關制裁的新聞或是文章，顯然對此並不是那麼在意。在另外 1 則聲明中，克魯茲則稱：「中國共產黨害怕了，所以在瘋狂反撲。他們把 100 多萬的維吾爾人逼入集中營，實施墮胎、絕育等種族清洗的手段，這是令人無法忍受的殘酷人權暴行。不幸的是，我並沒有訪問這個掩蓋了新冠病毒大流行並威脅全世界幾百萬人生命的威權政權的計劃。」
至於長期立場反中、同樣支持香港民主運動的盧比奧也在推特上 po 文戲稱，「中國共產黨禁止我入境，我猜他們應該不喜歡我吧？」而他在 6 月底受訪時，就已料到自己會成為北京簽證報復的對象，當時還表示：「不擔心，反正我近期沒有計劃要到中國去，我不覺得那會是良好的訪問。」
同樣被制裁的眾議員史密斯和 CECC 亦發表聲明，批評北京再一次試圖恐嚇和噤聲膽敢批評其政權的人，將繼續督促美國和國際社會團結一起，揭露北京侵犯人權的行為以及從事這些行為的官員，並幫助中國人民，對抗日益專制、壓制人們追求自由和正義的中共政權。