確診數逾33萬全美第2慘！加州再祭防疫措施　形同封城

新冠肺炎疫情全球延燒，美國在過去 2.3 個月長居世界第一大疫區，多州出現疫情反彈趨勢，截至台灣時間 14 日上午 9 點，全美已有 3361042 人確診、 135582 人死亡。加州州長紐森（ Gavin Newsom ） 13 日宣布，大規模撤回該州重啟計畫並公佈新的防疫規定，形同再度封城。
綜合美國《 abc News 》等媒體報導，雖然加州關閉了海灘，露營地和州立公園等戶外地點，但數據資料顯示病毒在室內的傳染力相對高，當局也修改了公衛指令，除了要求人們配戴口罩，加州所有酒吧、電影院、動物園等室內場所也必須停止營業，禁止在餐廳內部用餐；而在疫情最嚴重的 30 個郡縣(覆蓋了該州約 80％ 的人口)，教堂、健身房與美容院也得關門，因為當地醫療體系已經瀕臨崩潰。
紐森在記者會中表示，加州的住院人數過去兩週增加 28％ ，截至 12 日全州共有 1833 人住進加護病房，在疫苗和有效的治療方法出現之前，民眾對疫情都不該掉以輕心；而限制社交活動、保持安全距離，這些都是防疫的基本常識，但數據顯示並非所有人都有乖乖遵守，他對此感到十分沮喪。
雖然取消解封一事，紐森贏得了公衛專家的肯定，並讚賞他在 3 月初就發布居家禁令，限制了新冠病毒可能帶給這個美國人口最多的州的致命影響；但經濟受到重創的事實，仍讓他的新防疫規定遭受宗教團體和商業組織的抵制。
加州專業美容聯合會的律師弗雷德·瓊斯（ Fred Jones ）聲稱，自從重新開放以來，沒有證據表明任何美容院有傳播新冠病毒的跡象：「他應該要設法與本州的專家們合作，而不是直接要我們關門。」
加州信仰與自由倡導者律師泰勒（ Robbert Tyler ）則說，紐森有關宗教服務的禁令有違反憲法的疑慮：「我們不僅有經濟危機，還面臨心靈和精神的健康危機，這需要被投以和新冠病毒同等的關注。」
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