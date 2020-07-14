香港第三波疫情爆發　港府收緊限聚令、餐廳不排除只外賣

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，截至昨日（ 13 日）下午 4 時，共新增 52 例，其中 41 例屬於本土感染，20 例感染源不明，累計 1521 例。香港衛生防護中心表示，近日新增的個案多與食肆（餐廳）群聚感染相關，港府宣布自明日起（ 15 日）凌晨起，實施多項防疫政策。
香港政府宣布明日（ 15 日）凌晨起，未來 1 週，食肆每天下午 6 時至隔日上午 5 時不能內用，只能外帶；未來兩週「限聚令」上限 50 人下調至 4 人，食肆每枱人數從 8 人減至 4 人。香港食物及衞生局局長陳肇始表示，若疫情持續惡化，不排除要求食肆全日只能外帶。
香港康文署 13 日宣布，15 日起所有康樂、文化場地或設施（包括戶外康樂場所、室內體育設施、公共圖書館及自修室）暫停開放，同時取消 7 月份的體育文化活動。原訂於 15 日舉行的香港貿發局書展，也宣布將延期。
香港迪士尼樂園也宣布，於 15 日起暫時關閉，度假園區內的酒店仍為維持開放，並以按照港府、衛生部門的指示，加強防疫措施。樂園芳表示，普通日樂園門票在購買日起的 6 個月內有效，遊客若想退票將有後續安排退款。
香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，港府收緊防疫措施雖有效但仍有不足，需要勸誘大部分私人企業實施居家工作，若一個星期後疫情未改善，政府應考慮能夠迅速減少人流的措施。
梁子超認為，香港這次疫情爆發很可能是源於境外輸入及檢疫漏洞，可能有不少外來人士會乘坐的士（計程車），再經由的士爆發群聚感染，政府應該加強檢測，包括檢視飛機機組人員、船員是否一定要在香港轉機，來自高風險地區的人士抵港篩檢後應與一般社區隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。