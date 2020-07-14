若英國冬天出現第2波新冠疫情　研究：最糟恐奪12萬人命

新冠肺炎疫情在部分國家或地區，於重新開放後出現反彈趨勢，有人將希望放在炎夏來臨，希望能有效趨緩疫情。然而，英國有公衛專家警告，真正的考驗恐怕會在今年冬天，屆時若第 2 波疫情再次襲英，最多恐造成12萬人死亡，比第 1 波的狀況更糟。
綜合《路透社》、《 BBC 》等外媒報導，英國醫學科學院( AMS )教授霍加特( Stephen Holgate )近日共同著作了 1 份研究報告，聲稱英國新冠疫情大流行將如何演變存在著高度不確定性，在最糟糕的可能狀況下，英國境內基本傳染數「 R 值」( 1 名感染者的平均傳染人數)恐會在 9 月時升至 1.7，若以此模型預估， 2020 年 9 月至 2021 年 6 月，這 9 個月的期間，死亡人數最高恐達 12 萬人，將是首波疫情的 2 倍多。
由於冬季人們在密閉空間相處的時間變長，病毒傳播的可能性也更高；然而，霍加特也表示：「今年冬天的疫情可能導致更多人死亡，但若我們立即採取行動，或許能降低這種風險。」
報導並指出，目前英國的確診和死亡數都有下降，為反思和計劃第 2 波疫情的應對提供了機會，也為最壞的可能情況做準備；特別病毒並未消失，疫苗和有效的治療藥物也還未被研發出來。
截至發稿時間為止，英國的確診人數為 291691 人、死亡人數為 44915 人，居歐洲之冠。
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