遭美國批評對南海主權不合法　陸使館反嗆：渲染緊張局勢

美國國務院在當地時間 13 日發表最新聲明，譴責北京對南海多數水域資源提出的所有權主張，還有為了控制資源所採取的恃強凌弱行為都不合法，揚言會與其東南亞盟友站在一起，保護這些國家對海上資源的主權、捍衛海洋自由。中國駐美國大使館也在今天( 14 日)強硬回應，痛批美方有關聲明是在「炫耀武力、渲染緊張」，中方對此堅決反對。
中國駐美國大使館公告，美國國務院無視中國和東盟地區國家維護南海和平穩定的努力，肆意歪曲南海有關客觀事實和《聯合國海洋法公約》等國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指責，中方對此堅決反對。
中方也提出 4 點堅持，聲稱中方在南海問題上的立場和主張一貫明確，堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益、堅持與有關直接當事方通過談判協商和平解決爭議、堅持通過規則機制管控分歧、堅持通過互利合作實現共贏。當前，中國與東盟國家在全面有效落實《南海各方行為宣言》框架下，正積極推進「南海行為準則」磋商，並不斷取得重要進展。
聲明末了中方並嗆聲道，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打著維護南海穩定的幌子，在地區「炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗」，自己都未批准《聯合國海洋法公約》，現在卻拿公約來說事，還打著「維護航行與飛越自由」的幌子，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道；敦促美方切實恪守在南海主權問題上「不持立場」的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者，繼續破壞和攪局。